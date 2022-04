Vuntcomplex in Kessel-Lo krijgt zwevende rotonde

Het Vuntcomplex in Kessel-Lo, dat de verbinding maakt tussen de E314 en de steden Leuven en Aarschot, krijgt in de toekomst een zwevende rotonde en een aantal nieuwe fietsverbindingen. De herinrichting van het Vuntcomplex kadert in het grotere project 'Leuven Noord'. 'Leuven Noord' wordt een nieuw wetenschapspark van 22 hectare groot, en wordt ingeplant tussen de spoorlijn, de Eénmeilaan en de Kesseldallaan in Kessel-Lo.

Om een vlotte toegang tot het wetenschapspark te verzekeren, is een herinrichting van het Vuntcomplex nodig. Plannen om het complex te herinrichten dateren echter al van bijna twintig jaar geleden. Het uiteindelijke scenario is nu definitief afgeklopt. Centraal in het ontwerp staat een rotonde met maar liefst zes aftakkingen, die, behalve op de op- en afritten van de E314, ook op de Kesseldallaan en de toegangsweg naar 'Leuven Noord' zullen aansluiten. De rotonde komt hoger te liggen dan het gewone niveau, en wordt daarom een 'zwevende rotonde' genoemd. Fietspaden kunnen dan onder de rotonde worden aangelegd.