Is Russische belofte een list? Oekraïne over terugtrekking troepen: "Russen hergroeperen, ze trekken naar het oosten" 

De gevechten gaan ondertussen door in de buurt van Donetsk, in het oosten. De Oekraïners menen volgens BBC News dat Rusland zijn posities versterkt en mijnen plaatst in de dorpen Novokarlivka and Loehivski, in de buurt van Zapororzje.

Het Britse ministerie van Defensie zegt dat het bijna zeker is dat Rusland niet geslaagd is in zijn opzet om Kiev te omsingelen door tegenvallende resultaten en het tegenoffensief van Oekraïners. Dat analyseerde VRT NWS-journalist en Ruslandkenner Jan Balliauw ook al. "Ik denk daarom dat het geen belofte is om Russische troepen terug te trekken, maar eerder een noodzaak om dat te doen om niet ingesloten te raken."