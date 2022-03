Wie zal betalen voor opruiming van stort in Sint-Stevens-Woluwe?

De opruiming van het stort wordt een dure zaak, zoveel is zeker. "Het gaat niet alleen om bouwafval, maar ook om grof huisvuil zoals zetels. Het stort ligt intussen bijna tot op de straat", weet burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) van Zaventem. "Als er geen oplossing komt met de eigenaar en de aannemer, zullen we dit stort zelf opruimen", verzekert de burgemeester. "Maar de betrokkenen zullen dit moeten terugbetalen. Beide partijen dragen namelijk schuld: de aannemer omdat hij het afval komt storten en de eigenaar omdat hij het stort niet opruimt. Wie de aannemer is, weten we intussen al, maar met de eigenaar van het huis verloopt het contact veel moeilijker. De man in kwestie is intussen naar Afrika verhuisd. Mogelijk mondt dit uit in een rechtszaak."