Wolvenroedel in Limburg breidt uit: wolvin Noëlla is weer drachtig en krijgt begin mei nieuwe welpen

Dat de wolvenroedel opnieuw uitbreidt is niet voor iedereen heuglijk nieuws. Vorig jaar nam het aantal aanvallen op vee toe. Vlaanderen keerde daar vorig jaar ruim 32.000 euro aan schadevergoedingen voor uit. Maar expert Jan Loos van Welkom Wolf nuanceert: "Wie dacht dat het aantal wolven steeds verder zou oplopen, heeft nu alvast het bewijs dat het zo niet in elkaar zit. Het aantal wolven altijd zal blijven schommelen tussen pakweg vijf en tien, afhankelijk van het tijdstip in het jaar."

Momenteel bestaat de roedel dus maar uit vijf wolven. "Nadat de twee jaarlingen - de enige overlevende welpen van 2020 - zijn weggetrokken rond de jaarwisseling, blijven in het Limburgse roedel momenteel nog slechts de ouders August en Noëlla over, samen met drie overlevende welpen van 2021", gaat Loos verder. "De andere drie welpen van 2021 zijn doodgereden, een binnen het Limburgs territorium, twee andere op snelwegen over de grens in Nederland."