Diestse dief heeft het op fietszadels gemunt

In Diest zit de politie Demerdal "opgezadeld" met een opvallend onderzoek: er is een dief aan het werk die fietszadels steelt aan het station van Diest."Gisteren werd het zelfs nog vreemder: toen kwam een melding binnen van iemand wiens fietszadel gestolen werd en die in de plaats een ander zadel op zijn fiets had aangetroffen", vertelt Korpschef Jan Konings. "De afgelopen weken hebben we meerdere meldingen van zadeldiefstallen gekregen, maar we hebben nog geen aanknopingspunt."

De politie hoopt dat aanknopingspunt te vinden via camerabeelden. "Er zijn camera's geïnstalleerd en sinds kort zijn die ook in gebruik. Die camerabeelden leiden ons hopelijk naar de verdachte."