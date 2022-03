Geen eenmalige "Zomerhit"-show dit jaar, wel "Zomerhit"-reeks aan de kust, met Niels Destadsbader en Siska Schoeters

Het is de eerste keer dat Siska Schoeters en Niels Destadsbader samen zullen presenteren op de openbare omroep. En het is het eerste VRT-programma met Destadsbader dat wordt aangekondigd, sinds zijn overstap naar de openbare omroep vorig najaar.



De zanger/presentator heeft bij Siska Schoeters in haar Radio 2-zomerprogramma "De vijver van Siska" aangekondigd dat hij na 7 jaar VTM terug zou keren naar de VRT. Destadsbader zal in de toekomst programma's presenteren bij Radio 2 en Eén. Hij was de voorbije weken nog te zien op VTM, als presentator van het populaire "The Masked Singer", een programma dat vorige zomer werd opgenomen, toen Destadsbader nog onder contract lag bij VTM.