Ministers Zuhal Demir (N-VA) en Tinne Van der Straeten (Groen) kussen elkaar innig op gevel in Antwerpen

Het werk is gemaakt in opdracht van energiebedrijf Bolt in samenwerking met artiesten Koen De Weerdt en Mike Suarez. Het refereert naar de foto van de wereldberoemde broederkus tussen de Sovjet-leider Leonid Brezjnev en de laatste DDR-staatsraadvoorzitter Erich Honecker in 1979 en het ervan afgeleide graffitiwerk van Dmitri Vrubel op de Berlijnse muur met als onderschrift: ‘Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben’. Voor de gelegenheid nu aangepast naar: "Mijn God, help ons, samen deze klimaatcrisis overwinnen"