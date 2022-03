3 maanden rijverbod voor postbode na dodelijk ongeval met motorrijder: "Een jong gezin gebroken door onoplettendheid"

Het ongeval gebeurde in de vroege ochtend van 2 september 2020 in de Pastorijstraat in het centrum van Kasterlee. Een 30-jarige motorrijder uit Kasterlee was op weg naar zijn werk, toen hij verrast werd door de postbode die plots met zijn wagen de weg opreed. De motorrijder overleed ter plaatse.

De postbode, een man van 46 uit Kasterlee, was kranten aan het rondbrengen en had geparkeerd in de foute rijrichting. Toen hij weer vertrok en naar de juiste kant van de weg reed, reed hij de motorrijder aan. De postbode gaf aan dat hij nog maar enkele maanden in dienst was bij Bpost en dat die werkwijze hem zo was aangeleerd, hoewel hij het zelf ook gevaarlijk vond.