Aalst wil Health & Care Valley: kenniscentrum voor vernieuwende medische technologie

Bedoeling is dat de Health Hub een onderzoekscentrum wordt met internationale uitstraling op het gebied van medische technologie. Voorlopig is de Health Hub gevestigd in de Capucienenlaan, maar de bedoeling is om een Health & Care Valley uit te bouwen op bedrijvenzone Siesegemkouter. Daar zal meer plaats zijn om nieuwe bedrijven aan te trekken.

Voor dokter Michael Rosseel van het ASZ, komt de samenwerking op het juiste moment: “We zijn de 2 grote ziekenhuizen aan het integreren, wat op termijn moet leiden tot de bouw van een groot nieuw ziekenhuis. Je zal er start ups vinden, scholen en bovendien is de ligging tussen Gent en Brussel ideaal om spin offs aan te trekken.”