Topadviseur Zelenski: "Europa is verenigd in de angst voor Rusland, maar te weinig in de steun voor Oekraïne"

"We horen zoveel over hoe verenigd Europa is, maar waarover gaat die eenheid eigenlijk?" Dat vraagt Ihor Zhovkva, adjunct kabinetschef van de Oekraïens president Zelenski, zich af. Net als Zelenski deze middag in de Kamer is ook Zhovkva vrij kritisch voor België en de EU. "Europa is verenigd in de angst voor Rusland, maar te weinig in de steun voor Oekraïne", zegt hij in "Terzake".