Wanneer woorden verdwijnen: wat is afasie, de taalstoornis die acteur Bruce Willis tot zijn afscheid dwingt?

“Afasie is een taalprobleem als gevolg van een verworven hersenletsel”, legt De Letter uit. Dat wil zeggen dat het niet is aangeboren, maar op een bepaald moment optreedt of aan het licht komt. “Concreet krijgen mensen problemen met het uitspreken of begrijpen van klanken, woorden of grammaticale structuren. Dat kan gepaard gaan met cognitieve problemen zoals moeilijkheden met aandacht, concentratie of geheugen en soms ook met gedragsproblemen.”