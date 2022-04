Allerlaatste PCR-test afgenomen in de oude brandweerkazerne in Kalmthout

Er wordt minder getest op corona en daarom sluiten ook steeds meer testcentra de deuren. Dat is vandaag ook het geval in het drive-in testcentrum in Kalmthout in de oude brandweerkazerne. Daar is zopas de laatste PCR-test afgenomen.

“Corona heeft ons allemaal verrast in maart 2020. In mei 2020 heeft dit testcentrum de deuren geopend. Dat is vrij snel gebeurd en was vooral om de druk op de huisartsen weg te nemen en de dagelijkse zorg nog te verzekeren. Vandaar het initiatief van de huisartsenwachtpost om het testcentrum te openen", vertelt de burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs (CD&V).