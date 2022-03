Antwerpse buddywerking 'ArmenTeKort' voor kansarmen wint publieksprijs Radicale Vernieuwers

Haar kanszoekende buddy Tina is op haar beurt ook erg blij dat ze in het project gestapt is."Ik hoorde vrienden erover praten en het leek me zeer leuk. Ik heb toen extra info opgezocht. De vriendschap op zich is simpelweg al een grote hulp. Ik heb het altijd moeilijk gehad om mensen te vertrouwen. Het is erg handig om iemand te hebben als het moeilijk gaat. Ik vind zeker dat dit project de prijs verdiend."