Van 20 graden en volle zon naar 4 graden en sneeuw: april brengt grillen en code geel mee

Morgenochtend is het zwaarbewolkt met nog wat (smeltende) sneeuw. In de namiddag wordt het droger, maar blijft het vaak nog bewolkt. De maxima schommelen rond -2 graden in de Hoge Venen, rond 4 graden in het centrum en 5-6 graden in de kuststreek. De wind is matig tot vrij krachtig, aan zee zelfs krachtig uit noordnoordoost. Rukwinden van 50 tot 60 km/u zijn mogelijk, en tot zelfs 70 km/u aan zee.

Zaterdagochtend zijn er ten noorden van Samber en Maas opklaringen en is het vaak droog. Over het zuiden van het land hangt er meer bewolking met nog kans op sneeuwbuien. In de loop van de namiddag wordt het droog over het hele land, op een (winters) buitje na. We halen maxima van -2 graden op de Ardense toppen en 6 tot 7 graden aan zee.

Zondag is het, na een koude ochtend met wijdverspreide vorst, overwegend droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 0 graden in de hoge Ardennen en 7 graden aan zee. Maandag is het zwaarbewolkt en trekt een neerslagzone van noordwest naar zuidoost over het land. In de Ardennen kan de neerslag tijdelijk een winters karakter aannemen. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in het centrum.