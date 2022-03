ArcoClaim wil gerechtelijke bemiddelaar: "Kan tot resultaat leiden in zeer complexe dossiers" 

De vzw ArcoClaim, een belangenorganisatie van Arco-coöperanten, start een procedure voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg om de aanstelling van een gerechtelijk bemiddelaar te bekomen. Meer dan tien jaar na de ondergang van Arco in 2011 hoopt de organisatie zo op een minnelijke schikking in de zaak. "Het is nooit te vroeg of te laat voor mediatie. Ook in de zaak Fortis is er na acht à negen jaar een bemiddelaar aangesteld en dat is toen succesvol gebleken", zegt voorzitter Ab Flipse.