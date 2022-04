Beeld Hubert Droogmans zal niet worden weggehaald in Beringen maar er komt duiding bij zijn rol tijdens kolonisatie

Het stadsbestuur van Beringen gaat het beeld van Hubert Droogmans in Stal niet weghalen. Sommige inwoners hadden daarom gevraagd omwille van zijn band met koning Leopold II tijdens de kolonisatie. Het gemeentebestuur zal in de plaats meer duiding geven bij het beeld en de figuur van Droogmans.

"In mei zullen we een rondvraag doen bij de inwoners om alle verwijzingen in onze gemeente naar de kolonisatie te kunnen oplijsten", zegt Ann Moons, schepen van Cultuur en Erfgoed. "Want er zijn veel meer sporen van de kolonisatie in Beringen te vinden dan alleen het beeld van Droogmans. Daarna zullen we bekijken hoe we voor meer duiding kunnen zorgen. Dat kan gaan van lezingen, over informatiebrochures tot infoborden. Wat en hoe dat precies zal gebeuren, moet nog bekeken worden."