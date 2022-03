Brandbom schrikt Antwerpse wijk Luchtbal op: "Gelukkig geen gewonden"

“Er is gelukkig niemand gewond geraakt en de schade is al bij al beperkt gebleven. Wel hebben een aantal auto’s die in de straat geparkeerd stonden, lichte schade opgelopen. De brandweer kwam ter plaatse om een controle uit te voeren. We gaan ervan uit dat het gaat om een uit de hand gelopen discussie of dispuut dat moet opgelost worden”, aldus Bruyns.

Er zou geen link zijn met het Antwerpse drugsmilieu. Als de dader wordt gevat, riskeert hij een flinke straf. Het gaat om brandstichting en dat 's nachts in een bewoond pand.