Container Cup voor sportievelingen met beperking: "We willen iedereen de kans geven om te sporten"

Het concept van de Container Cup is welbekend van op tv, maar dat de deelnemers een beperking hebben is nieuw. Stad Hasselt slaat de handen in elkaar met enkele vrijwilligers voor dit project. 15 groepen van elk 3 personen warmen zich op aan het sportcentrum van Kiewit in Hasselt. De groepen zijn verdeeld in 3 categorieën: doven en personen met een autisme spectrum stoornis, een verstandelijke beperking met een IQ tussen 75 en 55 en een verstandelijke beperking met een IQ onder 55. "Sommige proeven veranderen naarmate de categorie, bijvoorbeeld de afstand van het fietsen of het roeien", zegt medeorganisator Eric Bortels.