Dansschool uit Rotselaar wil dat gemeente stuk grond terugkoopt waar ze mogelijk niet op mogen bouwen

Even terug naar juni 2018. Dansschool "Scintillare Dance Studio" is op zoek naar een locatie voor een nieuwbouw. Na meer dan 21 jaar dansen, barst de club met meer dan 600 kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen uit haar voegen. Met het oog op een nieuw gebouw koopt voorzitter Manuela Van Tongelen voor 53.000 euro een perceel grond van de gemeente Rotselaar in de Vakenstraat, vlakbij domein Ter Heide. Dat ligt in recreatie-, maar ook in overstromingsgevoelig gebied. Korte tijd later zou blijken dat de eerste bouwplannen niet voldoen aan een aantal voorwaarden in verband met die mogelijke overstromingen.

"We vertrouwden erop dat de gemeente ons een geschikt perceel zou verkopen. Ze hebben ons toen verteld dat als ons gebouw aan alle voorwaarden voldeed er geen probleem zou zijn", vertelt Van Tongelen aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Maar net daar wringt het schoentje volgens het gemeentebestuur. In een officiële reactie laat Rotselaar weten dat de oorspronkelijke bouwplannen geen rekening hielden met het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over waterveilig bouwen. Ondanks dat keurde het college de omgevingsaanvraag in eerste instantie tóch goed, maar de VMM ging in beroep waardoor de provincie Vlaams-Brabant de aanvraag uiteindelijk eind 2020 afkeurde.