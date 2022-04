Van medische woestijnen tot de "Jungle": deze vijf thema's domineren de presidentsverkiezingen in Frankrijk

De inval van Rusland in Oekraïne is de grootste oorlog in Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De rol die Macron opneemt tijdens het conflict is op zijn minst opvallend. Hij was niet alleen één van de weinige westerse leiders die nog in contact stond met de Russische president Vladimir Poetin, ook met de Oekraïense president Volodimir Zelenski had Macron een directe lijn.

Hoewel de verwoede pogingen van Macron om de oorlog af te wenden op niks uitdraaiden, heeft het conflict hem wel een favorietenrol toebedeeld. Een meerderheid van de Fransen appreciëren de haast naïeve pogingen van hun president. Ook geniet hij nu van wat men het rally ‘round the flag-effect noemt. Hierbij scharen kiezers zich in tijden van onzekerheid rond hun leider. Ze kiezen voor zekerheid in plaats van een nieuw avontuur.