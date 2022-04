De krabben van Panamarenko wuiven weer in Knokke-Heist: "Ik ben er zeker van dat hij ook blij zou zijn dat ze daar zo mooi liggen"

"Ik ben heel blij en ik ben ervan overtuigd dat Panamarenko ook heel blij zou geweest zijn, dat de wuivende krabben daar zo mooi liggen", getuigt zijn weduwe Eveline Hoorens. Samen met de burgemeester roeide ze vandaag naar het kunstwerk op het Zegemeer om het officieel in te huldigen. "Het was een emotioneel moment daarstraks. Ik had er eigenlijk niet meer op gerekend dat ze nog gerestaureerd zouden worden."

Het kunstwerk - enkele metalen bollen met daarop krabben met wuivende scharen - werd in 2011 officieel ingehuldigd. Het was het laatste kunstwerk van Panamarenko die stierf in 2019. Het kunstwerk was niet bestand tegen de wind, het opwaaiende zand en het zout aan zee. De installatie kwam tijdens een storm zelfs los en zonk. De metalen bollen en de krabben werden daarom na 4 jaar weggehaald en opgeborgen in een loods van de technische dienst.