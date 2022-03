Eerste "hackathon" van federale politie leidt meteen tot arrestatie van voortvluchtige crimineel

Het initiatief komt van het FAST (Fugitive Active Search Team) van de federale gerechtelijk politie, dat zich bezighoudt met het lokaliseren en arresteren van veroordeelde criminelen. "Een hackathon is een evenement waarbij verschillende teams in een korte tijdsspanne vernieuwende oplossingen proberen te vinden voor een probleem of een thema”, klinkt het. "De inzet van deze eerste FAST-hackathon was de opsporing van een 40-tal voortvluchtige en/of ontsnapte criminelen, personen die gezocht worden in België of in het buitenland. Het voornaamste middel dat tijdens de hackaton werd gebruikt is open source intelligence of open bronnenonderzoek, het legaal verzamelen van data en informatie uit publiek beschikbare bronnen, zoals internetsites.”