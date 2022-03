Uitvinders van het coronavaccin van Pfizer krijgen eredoctoraat van UAntwerpen, VRT NWS sprak met hen

"Op een vrijdagavond, eind januari, las ik een wetenschappelijk artikel over het coronavirus. Op zaterdag en zondag lazen we al de wetenschappelijke literatuur over coronavirussen. We namen de genoomsequentie van het coronavirus, die was ons bezorgd door Chinese collega's. We bouwden de sequentie in in onze mRNA-dragers. Op zondag stuurde ik al een mail naar de collega's: we hebben een nieuw project. Op één weekend tijd."