Merchtem stuurt factuur van 400 euro naar afvalintercommunale wegens niet ophalen van vuilniszakken

Deskundige Afvalpreventie Inge D’hoe van Intradura zegt dat er geen fout is gemaakt bij de ophaling van de zakken en dat simpelweg de procedure is gevolgd. “Het kan dat onze ophaaldienst een vuilniszak vergeet als die wat weggestopt staat”, zegt D’hoe. “Dan sturen we een bestelwagen om die op te halen. Dat gebeurde hier ook, de volgende werkdag is één zak opgehaald. Maar de overige zakken zijn blijven staan, omdat deze niet goed in het zicht stonden. De standaardregel is dat huisvuilniszakken altijd goed zichtbaar moeten geplaatst worden én tijdig moeten worden buiten gezet op de grens van het openbaar domein en het privédomein. Achter een muurtje zien onze mensen die bijvoorbeeld niet staan", aldus D'hoe van Intradura. Of de factuur van 400 eurobetaald zal worden, is niet duidelijk.