Genks buddyproject om eenzaamheid in coronacrisis tegen te gaan was succesvol

In Genk werd gisteravond een afsluitingsmoment gehouden van het buddyproject dat opgestart is om de eenzaamheid tijdens de lange coronapandemie tegen te gaan. Dat kon bijvoorbeeld gaan om oudere mensen die op zoek waren naar wat gezelschap of hulp. Maar er waren ook mensen van vreemde origine die op die manier sneller wilden integreren of hun Nederlands wilden bijspijkeren, of om jongeren die zo anderen wilden leren kennen.

Er zijn via dit project 30 duo's gevormd. Eén van de deelnemers is Corina De Groen. Zij is heel blij dat ze dit heeft gedaan: "Mijn buddy heet Arzum. Ze werkt ook als vrijwilliger in de bib, ik zie haar soms vier keer in de week. We hebben heel veel plezier samen. Ik probeer haar ook wat Nederlands bij te brengen, want ze komt uit Turkije en is getrouwd met een Belg. Ik breng haar woorden bij die ze in de Nederlandse les niet leert."