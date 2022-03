Gent bouwt woondorp voor Oekraïense vluchtelingen op terreinen HOGENT

HOGENT stelt naast het terrein aan de Schoonmeersen ook 22 bestaande wooncontainers en een ontspanningsruimte ter beschikking. Die containers behoren nog tot het patrimonium van het GO! Onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, dat er gedurende jaren de slaapeenheden voor het internaat in huisvestte. De containers zijn echter niet meer in gebruik. Uiterlijk tegen half mei worden deze containers door de Stad ingericht om er 54 vluchtelingen in op te vangen. Ook hier is de exploitatie in handen van de Stad.

Voor Isabelle Claeys van HOGENT is het een win-winsituatie: "In het gebouw naast het terrein zitten onze studenten orthopedagogie en sociaal werk. Ze staan al te popelen om die mensen te begeleiden en er activiteiten voor te voorzien. Het is dus ook een leerkans voor onze studenten.”