Gent en Diksmuide uitgeroepen tot bijenvriendelijkste gemeenten

Diksmuide organiseert heel wat initiatieven. "Het zijn nooit hele grote projecten, maar kleine op verschillende locaties", zegt Silke Willaert van de Milieudienst. Er werden onder andere bijenfiets- en wandeltochten gemaakt, die de inwoners moeten aansporen om zelf initiatief te nemen voor de bijen.

"We hebben ook heel wat graslanden met bloemenmengsels aangeplant. Daarnaast hebben we een aangepast wegbermbeheer, waarbij er steeds een berm niet gemaaid wordt zodat er altijd nog een plaatsje voor de insecten wordt overgehouden. En we geven ook bij bouwaanvragen een bijenvriendelijke plantenlijst mee."

Volgens Silke moet iedereen zich samen blijven inspannen voor de bijen, want het gaat nog steeds niet goed met ze. "Het is vooral belangrijk dat alle verschillende diensten op dezelfde kar springen. Alleen op die manier kunnen we onze gevleugelde vrienden weer op de juiste weg helpen. Onze wegendienst kwam bijvoorbeeld zelf af met de vraag of er wel nog zoveel wegen verhard moesten worden of er niet beter wat groen in de plaats kwam. Dan voel ik wel dat we goed bezig zijn als bestuur", vertelt ze trots.