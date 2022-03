Gentse OCMW start met apart bureau: "Enkel voor opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen"

Het centraal opvangpunt voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen komt in het OCMW-welzijnsbureau aan de Offerlaan, niet ver van het Gentse Sint-Pietersstation. "Op dit moment zijn zowat 250 vluchtelingen geregistreerd in Gent, en een aantal heeft ook al een afspraak gemaakt", zegt Coddens nog. "48 gezinnen hebben zich bij ons gemeld, wat op zich niet zo veel is, maar hoe meer mensen zich, na registratie in Brussel, in Gent laten inschrijven, hoe meer aanmeldingen we verwachten bij het OCMW."