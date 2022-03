Grote veiligheidsmaatregelen in Tongeren op assisenproces over de moord op Silvio Aquino in mei

Tijdens de voorbereidende zitting kwamen 2 van de 5 beschuldigden opdagen. Opvallende aanwezige in de zaal was Mario Aquino, die zich burgerlijke partij stelt in deze zaak. Hij keek de beschuldigden verwijtend toe en liet zich laatdunkend over hen uit. Zijn broer Silvio werd op klaarlichte dag op straat vermoord in 2015 in Opglabbeek. Op het proces moet blijken of het gaat om een afrekening in het drugsmilieu.