Hasselt zal ook 110 Oekraïense vluchtelingen onderbrengen in vroeger internaat van de sportschool

In het totaal zijn er 80 kamers in het internaat, maar door een ouder en een kind op één kamer te leggen, of twee kinderen, kunnen er ongeveer 110 mensen opgevangen worden. Borghof Invest en de UHasselt stellen het gebouw kosteloos ter beschikking, het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap de inboedel. “We kunnen er een duurzame en kwalitatieve opvanglocatie bieden mét respect voor individuele privacy, en waar het mogelijk is een huiselijke sfeer creëren”, aldus burgemeester Steven Vandeput.