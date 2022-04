(Her)ontdek kunstenaar Frans Masereel in Gent, de vader van de graphic novel

Oorlog, kapitalisme, kolonialisme of zelfs #MeToo: hoewel Frans Masereel al een halve eeuw overleden is, zijn de thema’s die hij aansnijdt heel erg van nu. Johan De Smet van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent: “De taal van Masereel is universeel. Je ziet hem wel evolueren in de 20e eeuw, maar het werk is zo krachtig en tijdloos dat je het perfect naar vandaag kunt transponeren. Zonder veel voorkennis kun je zo met hem meestappen en je in zijn werk herkennen.”