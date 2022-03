Hotel opent padelveld dicht bij luchthaven

De hotelmanager kwam op het idee om een padelveld aan te leggen na een tip van een collega die fervent padelspeler is. "In het begin dachten mijn collega's en ik dat het om te lachen was", zegt de hotelmanager. "Het was pas nadat we research deden en de opties bekeken dat het eigenlijk helemaal geen slecht idee bleek te zijn. En kijk, anderhalf jaar later hebben we een padelveld. Daarmee zijn we het eerste hotel in de regio rond Brussel."