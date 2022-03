"Ik legde geen klacht neer, daarna verkrachtte hij iemand anders": heeft klacht indienen na seksueel geweld zin?

Naar schatting legt slechts 10 procent van de mensen klacht neer na seksueel geweld. Veel jongeren doen geen aangifte na aanranding omdat er een gebrek is aan bewijs. Zo ging het ook bij Kadir Pinar (20). Hij werd verkracht en deed een half jaar na de feiten aangifte bij de politie. Enkele maanden later kreeg hij een brief in de postbus waarin stond dat zijn zaak geseponeerd was. Toch is hij blij dat hij de aangifte deed: "Ik ben blij voor mezelf dat ik het gedaan heb: het was goed voor mijn mentaal welzijn om te weten dat ik er iets mee deed. Maar natuurlijk is het wel een klap dat er niets verder gebeurd is met mijn klacht."

Kadir vond het als man ook een extra drempel om klacht in te dienen: "In onze opvoeding leer je wat 'mannelijkheid' is en vanaf je slachtoffer wordt en ermee naar buiten wil komen dan hebben heel wat mensen de indruk dat dat niet strookt met wat 'man zijn' is en dat vind ik compleet fout. Mensen moeten zich bewust zijn dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn. Het kan echt iedereen overkomen."