In Venezuela kostten stroomonderbrekingen in ziekenhuizen honderden mensenlevens

"In 2019 kwamen in Venezuela in totaal 17 mensen om het leven door stroompannes. In 2020 waren dat er 75, eind 2021 lag het totale aantal op 141", aldus de studie.

Aan de studie namen artsen deel van de belangrijkste ziekenhuizen in het land. Ze werd in 2014 gelanceerd om de tekortkomingen van het publieke gezondheidssysteem te identificeren in het land dat geplaagd wordt door tekorten aan medicijnen en andere voorraden, en door onderbrekingen van de water- en stroomtoevoer.

De verantwoordelijken van de studie, die verenigd zijn in de ngo Médicos por la Salud (artsen voor de gezondheid) zijn begonnen met het documenteren van het aantal overlijdens gelinkt aan stroomstoringen na een blackout van vier dagen in 2019.

Patiënten kwamen om het leven omdat ze beademd moesten worden of een spoedoperatie moesten ondergaan en niet konden verplaatst worden binnen het ziekenhuis omdat de lift niet werkte, aldus het rapport.

De stijging van het aantal overlijdens in 2021 kan gelinkt zijn aan de coronapandemie, klinkt het nog. "Aangezien dat een ziekte is die de luchtwegen aantast, hadden ernstig zieke patiënten dagenlang kunstmatige beademing nodig. De schommelingen in de energietoevoer hebben ongetwijfeld gevolgen gehad voor die gevallen."

Venezuela kampt al meer dan tien jaar met regelmatige stroomonderbrekingen. Volgens president Nicolas Maduro zijn die het gevolg van sabotage en van de internationale sancties tegen zijn regime. Experts menen echter dat de energiecrisis in de ziekenhuizen vooral het resultaat is van een gebrek aan investeringen en een slecht beheer.