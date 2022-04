Kleurrijke Maldegemse stoelen zijn mikpunt van vandalen, burgemeester roept op tot burgerzin

De stoelen staan verspreid over het park in het centrum van Maldegem en de vier deelgemeenten. “Het is moeilijk om daar permanent controle over uit te oefenen", gaat burgemeester De Ceuninck verder. “We rekenden op de sociale controle, zodat mensen daar op een verantwoorde manier mee omgaan. Maar blijkbaar werkt dat niet. Vorige week merkten we nog dat ook in deelgemeente Kleit stoelen in de gracht waren gegooid."