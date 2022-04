Koning Filip bezoekt de Kringloopwinkel van Avelgem: "Heb hem een brief geschreven en nu komt hij langs!"

"Ik krijg nog steeds de vraag of het geen 1 aprilgrap is", legt Rino Feys, de winkeluitbater van de Kringloopwinkel in Avelgem uit. "Maar het is echt, koning Filip komt straks langs in onze winkel." Hij wil de winkelwerking wat beter leren kennen vandaag. "Alle medewerkers zullen er op hun best uitzien", zegt Rino.

Hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, vertelde hij deze ochtend bij Radio 2 West-Vlaanderen: "Vorig jaar vroeg iemand wat ik ging doen voor Dag van de Kringloopwinkel. Alles wat ik opsomde, was niet goed genoeg. Toen zei ik om te lachen dat de koning zou langskomen. Hij begon te lachen en zei dat er al heel veel zou moeten gebeuren voor de koning hier een voet zou binnenzetten, want de kringloopwinkel, dat was ver beneden zijn stand."