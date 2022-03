Korpschefs schrijven open brief aan minister Verlinden: "Politiewerking komt in gedrang door besparingen"

In de open brief doen de korpschefs concrete voorstellen waarmee de federale overheid aan de slag kan. Eén belangrijk verbeterpunt is volgens Bassleer het verschil in verloning tussen politieambtenaren in het arrondissement Halle-Vilvoorde en die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "In Brussel krijgen agenten een aantal premies, zoals een tweetaligheidspremie, maar dat heeft een zeer negatieve invloed op ons aanwervingsbeleid. Zonder één minuut te werken, verdient een agent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo'n 400 euro netto meer dan in de regio Halle-Vilvoorde. De job is nochtans hetzelfde: wij worden ook geconfronteerd met verstedelijking en de problemen die daarmee gepaard gaan. Bij ons worden ook Frans en Nederlands gesproken."

Volgens Bassleer kan het tekort aan agenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde deels aangepakt worden door die financiële ongelijkheid weg te werken. "Als een inspecteur net begint te werken en hij kan kiezen om 5 km verder te rijden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daardoor 400 euro netto meer loon te krijgen, waarom zou hij dat dan niet doen? Wij vragen dus een randpremie om die ongelijkheid recht trekken, want dat is voor ons echt een dooddoener."

De dertien korpschefs die de open brief schreven, hebben tot nog toe geen antwoord gekregen, maar hopen uitgenodigd te worden voor een gesprek. "We hopen deze noodkreet te kunnen toelichten aan de hand van cijfers en concrete voorbeelden", besluit korpschef Bassleer.