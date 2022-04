Landen brengt nieuwe toeristische gids uit: "Door corona veel toeristen"

Het is lente, de eerste bloesems verschijnen, een ideale gelegenheid om een nieuwe toeristische gids uit te brengen, vonden ze in Landen. In de gids staan tips voor daguitstappen, activiteiten met kinderen of sportactiviteiten op de vele fiets- en wandelroutes in Landen en het Hageland.

De nieuwe gids komt er na een coronaperiode waarin veel mensen de Hagelandse stad bezocht hebben. “Landen zit in de lift”, zegt schepen van toerisme Gary Peeters. “Tijdens de afgelopen coronaperiode ontdekten veel mensen de pracht van hun nabije omgeving, ook in Landen." En daar plukt de stad nog altijd de vruchten van. "De logiesuitbaters zijn goed volzet, onze vernieuwde camperparking kent veel succes en ook het aantal bezoekers aan onze toeristische dienst zit in stijgende lijn."