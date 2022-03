Rapper Lil Kleine reageert voor het eerst na verdenking van mishandeling vriendin: "Ik zoek hulp in Thailand"

Na ruim twee weken in de gevangenis te hebben gezeten, is Lil Kleine sinds half maart weer op vrije voeten: de rechtbank in Amsterdam besliste dat hij zijn zaak in vrijheid mag afwachten. Dat doet hij in Thailand, zegt hij nu: “Ik ben op dit moment in Thailand waar ik professionele hulp krijg. Ik weet dat het een hele lange weg gaat worden, maar ik ga die weg met volle moed tegenaan.”