Stad Leuven organiseert infosessie voor de meer dan 400 kandidaatgastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen

De stad Leuven organiseert vanavond een infosessie voor gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen willen opvangen. Tijdens de infosessie krijgen de gastgezinnen uitleg over de verschillende soorten opvang die er mogelijk zijn en hoe de stad hen zal ondersteunen. Daarnaast vertellen experts wat je als opvanggezin zoal mag. In totaal zijn er in Leuven meer dan 400 gezinnen kandidaat om vluchtelingen op te vangen.