Opvallende stijging mentale problemen bij kinderen en jongeren door coronapandemie

Ook het aantal "verontrustingen" is met 28 procent gestegen vergeleken met het schooljaar 2019-2020. Zo werd er voor 10.689 leerlingen een verontrustende situatie geregistreerd. Daar is sprake van als de ontwikkelingskansen of de integriteit van een minderjarige zodanig bedreigd zijn dat het CLB de plicht heeft om stappen te nemen om de veiligheid van de minderjarige te garanderen. Het CLB kan dan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of de jeugdrechtbank inschakelen.