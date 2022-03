Motorbende aangehouden voor grootschalige productie van drugs en bezit van vuurwapens

In augustus vorig jaar werd in Geraardsbergen bij een brand een grote hoeveelheid afval van chemische producten aangetroffen. "Dat duidde op de mogelijkheid dat er ook een labo zou zijn om synthetische drugs te maken", klinkt het bij Patrick Willockx van de Federale Gerechtelijke Politie. "Na onderzoek kwamen we uit bij een bende die in aanmerking kwam voor de aanmaak van synthetische drugs."