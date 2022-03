Nóg een nieuw zomerfestival, van organisatoren Paradise City en Klub Dramatik in polderdorp Doel: "Locatie is headliner"

De affiche van het eerste DOEL festival wordt later pas bekendgemaakt. Maar het festival wordt geen kopie van de elektronische festivals Paradise City en Klub Dramatik. "Verwacht geen gigantische podia, vuurwerk en randanimatie. DOEL blijft bewust een kleinschalig festival met een eenvoudige productie die naadloos inspeelt op de unieke architectuur van de gemeente. De locatie is dus de grootste headliner", zo klinkt het.

De aankondiging over DOEL festival komt een dag na het nieuws dat de toekomst van het verlaten polderdorp gegarandeerd is, nu er een akkoord is over de uitbreiding van de haven van Antwerpen. De woonkernen buiten Doel, met name Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, Oud Arenberg blijven behouden, en voor de hele bevolking die in het poldergebied woont zijn er afspraken gemaakt over de toekomst.