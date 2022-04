Nieuwe sorteerinstallatie in Beringen verwerkt dagelijks 300 ton afval uit Limburg en Diest

Elke afvalsoort zit nu in een zak met een andere kleur. In de hoogtechnologische installatie in Beringen worden die herkend door optische sensoren en zo automatisch naar de correcte verwerker gestuurd via een band. Daar worden ze dan verder verwerkt. Op de site wordt het rechtstreeks naar de biostoomcentrale gevoerd om daar omgezet te worden in energie. De installaties worden in de beginfase nog voortdurend bijgestuurd en verfijnd. Zo wordt momenteel gewerkt aan een oplossing om eventueel los materiaal dat op de band terechtkomt, toch te recupereren.