Nieuwe vlag voor Kroningsfeesten in Tongeren in 2023 voorgesteld: hoofdkleuren zijn blauw en goud

Intussen is ook de nieuwe vlag voor de Kroningsfeesten klaar. Het gaat om een ontwerp van architect Chris Van Brussel. "Omdat het thema voor de Kroningsfeesten "Zoek verbinding is", hebben we zowel Onze-Lieve-Vrouw als Jezus op de vlag gezet. Eerst wilde ik er een abstracte afbeelding van maken. Dat is verschillende keren besproken door het Kroningscomité. Uiteindelijk is dit het resultaat geworden: één groot schilderij in goud en blauw. We probeerden ons voor te stellen hoe het eruit zou zien in het straatbeeld en dan leek ons dit het mooist."