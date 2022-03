Oekraïense president Zelenski herinnert Nederlanders aan "hun strijd tegen tirannie" en "schaduw van Rotterdam in 1940"

Zelenski ging op dat elan verder: "Morgen herdenken jullie het begin van jullie opstand tegen de tirannie 450 jaar geleden, een strijd waaruit jullie natie is ontstaan". Hij verwees zo naar de opstand tegen de Spaanse overheersing waaruit Nederland 80 jaar later is opgestaan.

Dichter in de tijd, trok Zelenski ook een parallel met het neerschieten met een Russische raket van MH17, het Maleisische passagiersvliegtuig met veel Nederlanders aan boord, boven het oosten van Oekraïne in 2014. "Jullie voelden dat", klonk het. Zelenski herinnerde er ook aan dat in Den Haag internationale rechtbanken gevestigd zijn waar oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid bestraft kunnen worden. (Lees verder onder de foto).