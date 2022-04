In Heuvelland hebben de wijnboeren slapeloze nachten door voorspelde winterprik: "Grote schommelingen zijn het slechtst"

"We hebben al mogen proeven van het betere weer", zegt Ward Six van Wijngoed Monteberg in Heuvelland. "Dat was niet alleen fijn voor onszelf, maar ook voor onze planten. Er was al sapstroom op gang gekomen. Het was ideaal geweest als het nu zo was gebleven. Zulke weerschommelingen zijn heel slecht voor onze druiven", zegt Ward Six van Wijngoed Monteberg in Heuvelland. "Vorige week was het 20 graden in onze wijngaard, nu slechts 3 graden. Dus ja, we liggen er wel wat wakker van."

De vrieskou kan serieus wat verlies geven. "De bloesems kunnen maar temperaturen tot -1 verdragen, als die nu bevriezen, dan kunnen ze niet verder openbloeien. Net op die scheutjes moeten er vruchten komen." Komende zaterdag zal Ward zijn bloesems behandelen met een speciaal soort product. "Ik zal dat doen met een biologisch afbreekbaar product. Ik heb dat ook gebruikt in 2017, dat was ook de laatste keer dat ik preventief moest ingrijpen. Zo hebben wij de oogst toen kunnen beschermen, ik hoop dat het deze keer ook lukt."