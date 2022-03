30.000 opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen tegen midden juni: Vlaamse regering keurt opschaling goed

Ongeveer een maand geleden werden de eerste Oekraïense vluchtelingen in ons land geregistreerd als 'tijdelijk ontheemden'. Ondertussen staat de teller op 30.000 personen. Het merendeel van hen vond zelf onderdak. Slechts 5.800 hadden opvang nodig. Een kleine 1.900 daarvan worden voorlopig opgevangen in Vlaanderen.

"Op dit moment is iets meer dan 1 op de 10 van onze opvangplaatsen bezet", aldus minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). "Dus we hebben eigenlijk al een mooie buffer. Met dit plan willen we vooral zorgen, vanuit een voorzorgsprincipe, dat er voldoende capaciteit is voor het geval dat meer mensen naar hier zouden komen."