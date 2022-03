Mechelen kiest dit jaar voor meer duurzame paasboom: "Geen afgezaagde takken, maar opgekweekte boompjes"

De paasboom kreeg een plekje naast het Opsinkjoorke op de Grote Markt. In de 3 krulwilgen zijn kleurrijke eieren gehangen. Rond de plantenbakken waarin de krulwilgen staan, zijn ook grasmatten gelegd en narcissen en andere bloemen geplant.

“In het verleden gebruikten we takken van een krulwilg op het openbaar domein", zegt schepen Patrick Princen (Groen), schepen voor Natuur- en Groenontwikkeling. "De boom werd dan geknot, wat eigenlijk niet zo goed was voor de boom en ook niet duurzaam. Dat pakken we dit jaar anders aan.”

Er werden krulwilgen opgekweekt in grote plantenbakken. Na Pasen zullen die een andere plek krijgen in de stad. "Bijvoorbeeld in een van onze stadsparken. Daar worden ze door onze teams onderhouden en kan iedereen er een heel jaar lang van genieten. Volgend jaar met Pasen verhuizen we de krulwilgen dan weer naar de Grote Markt."