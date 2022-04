Parket Halle-Vilvoorde treedt op tegen fictieve maatschappelijke zetels

Dit soort van misdrijven zorgt volgens het parket voor heel wat overlast. “De lokale politie wordt bijvoorbeeld belast met het opstellen van processen-verbaal wanneer er klachten worden ingediend”, aldus Vercarre. “Dat slorpt wel wat mankracht op. Daarnaast is het ook een last voor mensen of bedrijven die nadien op die adressen gehuisvest zijn. Zij krijgen continu facturen en aanmaningen toegestuurd en krijgen in sommige gevallen zelfs deurwaarders of gedupeerde klanten over de vloer.”

Door een themazitting te organiseren rond de problematiek, wil het parket een signaal geven dat deze praktijken niet getolereerd worden. "Sinds een jaar proberen we hier binnen het arrondissement ook preventief tegen op te treden, door samen met de politie sneller over te gaan tot controle van ondernemingen die zich in Halle-Vilvoorde komen vestigen.”